Octane für Unity veröffentlicht!

Fairlight ist jetzt in DaVinci Resolve 14 enthalten. Blackmagic ermöglicht also Video-Editing, Color Grading und Tonbearbeitung in einem Programm. Neu ist die Audio-Editing-Software Fairlight, die in die bestehende Grading Suite integriert wurde. Wie gut es Blackmagic gelang die DAW umzusetzen? Sehen Sie hier.