Gnome aus der Mühle

Betrunkende Katze und Party Gnome: Neues Behind the Scenes von The Mill zum Media Markt Spot "Garden Gnomes"!

Von Storyboard, Concept Art, Sculpting, Set Build und Dreh bis zur Animation, FX und Compositing. In diesem Behind The Scenes sehen Sie die Arbeit von The Mill zum Media Markt Spot „Garden Gnomes“ bzw „Zipfelrausch“. Den ganzen Clip können Sie sich hier anschauen.

Mehr Behind the Scenes von The Mill

Zum letzten Commercial „Opportunity Roars“ hat das Studio auch kürzlich erst einen neuen Breakdown veröffentlicht. Weitere Breakdowns vergangener Projekte finden Sie hier.

