World Machine 3021 erhebt sich

Den beliebten Terraingenerator gibt es in neuer Version und mit neuen Features.

Hoch hinaus…

Stephen Schmitt hat das neue Update für die bekannte World Machine freigegeben und mit ihm einiges an neuen Möglichkeiten. Unter anderem mit dabei sind JPEG und HDR Format Support.

Zwar gibt es auch in dieser Version noch keinen PBR Workflow Support oder HDR Colour Values, jedoch sind sie definitiv in Planung für zukünftige Updates. Zumindest heißt es das…

Insgesamt war der Hauptfokus dieses Updates wohl auf der allgemeinen Verbesserung des Workflows, was unter anderem eine „Maya-ähnliche“ Steuerung beinhaltet, um in der Software zwischen den verschiedenen Ansichten von 3D, Layout und Device zu wechseln.

Außerdem gibt es nun die praktische Copy/Paste Funktion, um Settings aus einer World Machine in eine andere zu übertragen.

Wer sich für weitere Details des Updates interessiert, findet diese HIER.