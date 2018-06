Sub Surface Materials in Maya

In diesem ca. 90-minütigem Tutorial wird genau erklärt, wie in Vray für Maya ein Subsurface Shading Network aufgesetzt werden kann.

Das Ganze ist Teil der Training Serie „Advanced Texturing: Creature Painting in Mari and ZBrush“. Wer sich dafür genauer interessiert, kann auf Maxdepth’s Seite einfach mal direkt vorbei schauen und sich mehr informieren.