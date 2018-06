Book of the Dead Assets freigegeben!

Freie Assets der Demoszene

Die Unite Berlin 2018 hat nicht nur mit neuen Features und Updates für Unity gepunktet. Während der Veranstaltung wurde außerdem verkündet, dass Assets aus der Book of the Dead Szene nun kostenlos für jedermann zur Verfügung stehen.

Das Paket beinhaltet sämtliche Stein-, Baum- und Grasmodelle, sowie die notwendigen Groundmaterials, welche teilweise auch aus der Quixel Megascan Bibliothek stammen.

Book of the Dead wurde zunächst als Teaser für die neue Scriptable Render Pipeline in Unity 2018.1 gezeigt. Das Download Paket kommt ebenso mit einer aufbereiteten Unity Szene.

Alle Assets findet ihr in Unity’s Asset Store.

Viel Spaß beim Basteln!

PS: Wir waren letzte Woche auf der Unite Berlin direkt vor Ort und haben uns auch mit einigen Leuten hinter den Kulissen von Unity Technologies unterhalten. Mehr dazu kommt bald in unserer zukünftigen Ausgabe! 😉