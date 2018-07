Maxon: Wechsel auf oberster Ebene

Nemetschek | Maxon

Maxon, bei vielen bekannt durch ihre Software Cinema 4D, ist nun voller Teil der Nemetschek Group. Der Softwareentiwckler hat seine Anteile von 70% auf 100% ausgeweitet und hiermit auch gleich einen neuen CEO gestellt. David McGavran, welcher lange Zeit in verschiedensten Positionen für Adobe tätig war, hat den Chefsessel eingenommen. Die ursprüngliche Gründer der Firma werden diese jedoch verlassen, bleiben aber in einer beratenden Funktion im Hintergrund wohl weiterhin verfügbar.

Neues Gesicht, neue Orientierung?

Nemetschek betont, dass sie weiterhin ihren Fokus auf dem Medien & Entertainment Sektor halten wollen. Allerdings soll dieser vor allem im Bereich VR & AR mehr ausgenutzt werden, als bisher.

Was genau dieser Wechsel bedeutet und mit sich bringt, wird sich in der kommenden Zeit wohl zeigen.

“I am very much looking forward to applying my years of experience in the Media & Entertainment industry at Adobe Systems to MAXON and initiate and implement steps towards further growth.” – David McGavran