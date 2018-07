animago AWARD: Deadline in 9 Tagen!

Es wird höchste Zeit!

Liebe animago Freunde,

in bereits 9 Tagen endet die Einreichfrist für den diesjährigen animago AWARD. Also, auf geht’s! Bis zum 20. Juli 2018 habt ihr noch Zeit, eure kreativen Arbeiten bei uns einzureichen. Nutzt den Endspurt und sichert euch die Chance auf eine der begehrten Trophäen, die im Rahmen der animago AWARD & CONFERENCE am 25./26. Oktober in München verliehen werden.

Zeigt uns, was ihr drauf habt und präsentiert eure kreativen, verrückten, durchgeknallten, stilvollen, verruchten, überraschenden, seltsamen, skurilen Ideen. Die Möglichkeiten sind endlos!

Ihr wollt noch mit dabei sein? Dann reicht HIER noch rechtzeitig eure Werke ein.

Wir freuen uns auf eure Beiträge und wünschen euch viel Erfolg! <3