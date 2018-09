Jetzt voten für die „Beste Kinoproduktion“ 2018

Wer die animago-Trophäe in der Kategorie „Beste Kinoproduktion“ am Ende mit nach Hause nehmen darf, haben Sie in der Hand! Bereits vor einigen Wochen konnten Sie aus einer Vorauswahl unserer Fach-Redaktion Ihre drei Nominierten in dieser Kategorie auswählen.