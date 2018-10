Cinema 4D SuperMeet 2018 – das große Usermeeting

Anstatt der drei kleineren Usermeetings in Hamburg, Köln und München, feiert Maxon in diesem Jahr Release 20 und 10 Jahre Usermeeting mit einem zweitägigen Großevent in Frankfurt. Und bis zum 25.Oktober gibt es zu diesem besonderen Event drei Tickets zu gewinnen!

Den 1. und 2. November 2018 sollten sich alle Cinema 4D User und Interessierte aus der Kreativbranche im Kalender rot anstreichen: Anstelle der gewohnten, „kleinen“ Usermeetings laden wir in diesem Jahr zum großen Cinema 4D SuperMeet in das Gesellschaftshaus im Palmengarten Frankfurt. Auf historischem Parkett, mit Stuck, Kronleuchtern und allem was dazugehört, bieten wir High-End-3D in allen Facetten.

Achtung Gewinnspiel!

Es gibt drei Tickets zu gewinnen. Wer folgende Frage richtig beantworten kann, soll bis zum 25. Oktober eine Mail mit der Lösung an supermeet@maxon.net schicken:

Wie heißt das visuelle Trendlabor, das dieses Jahr zur Cinema 4D Release 20 das „Release Piece“ produziert hat?

Alle weiteren Informationen zu dem Event findet ihr in unserem Veranstaltungskalender!