C4D R20 im Webinar!

Nachdem jetzt alle ihre Demo geladen haben, oder die neue Version erworben, kann man sich die Features bequem zuhause erklären lasssen: Jonas Pilz stellt die neuen Features im Webinar vor, und steht danach für Fragen zur Verfügung. Die Themen volumenbasiertes Modeling, Fields, Multi-Instanzen und das node-basierte Materialsystem erweitern die kreativen Möglichkeiten der Nutzer deutlich, und sie können sich alles gemütlich erklären lassen.

Webinar auf Deutsch: 13.11. 2018, um 17:00 Uhr MEZ

Es sind nur begrenzte Plätze verfügbar, also sofort anmelden: GoTo Webinar

Webinar auf Englisch: 15.11 2018,um 17:00 CET

If you want to join the free Webinar, please register here: GoTo Webinar