Svobodan sucht einen Psychiater auf. Er möchte endlich diese cholerische, fette Kröte auf seinem Kopf loswerden, was gar nicht so leicht ist. Das besondere Design der Charaktere und ihr ungewöhnlicher Animationsstil bescherten dem Kurzfilm „Ein Krötenlied“ im letzten Jahr eine animago-AWARD-Nominierung in der Kategorie „Bester Character“. Regisseur Kariem Saleh berichtete uns, wie sein Abschlussprojekt an der Filmakademie Baden-Württemberg entstanden ist. - von Mirja Fürst