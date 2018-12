Der Nikolaus hat C4D im Sack?

Nach dem Black Friday-Trubel fällt einem auf, was es noch an Weihnachtsgeschenken braucht – und Maxon hilft: Am 6. Dezember 2018 erhalten Sie für 24 Stunden 25 % Rabatt auf Cinema 4D Lizenzen* bei Abschluss eines MSA!

Bestellen Sie diesen Donnerstag im Onlineshop, bei unseren autorisierten Fachhändlern oder an der Hotline unter +49 (0)6172 / 5906-0. Das Special gilt für alle Voll-Lizenzen und Sidegrades. Upgrades und Short-Term Lizenzen sind leider ausgenommen.