Über den Wolken …

Vorbereitungen

Vor diesem Hintergrund muss man eine Menge an Vorarbeit leisten, um einen Flug legal zu realisieren. Eine erste Orientierung, ob man am gewünschten Ort fliegen darf, gibt beispielsweise die Website map2fly.flynex.de. Die dort gegebene Info stellt jedoch keine rechtsverbindliche Auskunft dar, bietet aber nach meiner Erfahrung schon recht zuverlässig eine erste sehr umfassende Orientierung, wo man mit Flugverboten oder Einschränkungen rechnen muss.

Rechtsverbindliche Informationen über Flugvebote findet man auf der Webseite der deutschen Flugsicherung (DFS). Allerdings eben nur zum Luftraum. Wie es am Boden aussieht, ist damit noch nicht geklärt. Insofern gestaltet sich die Recherche nach rechtsverbindlichen Informationen mitunter schon aufwendiger. Wenn ich mit der Recherche anfange, gehe ich zunächst auf Google Maps, um in einer 3D-Ansicht schon mal die räumlichen Gegebenheiten zu sichten. Dann habe ich auch eine Adresse, die ich bei map2fly eingeben kann.

Hier als Beispiel der Großraum München: Alle farbigen Gebiete (also auch grüne Flächen) sind mit Betriebsverboten versehen, die sich zum Teil sogar überlagern.

Informationssuche

Das entbindet aber nicht von der Pflicht, weitere mögliche Verbotsgründe in Betracht zu ziehen und sich bei den entsprechenden Stellen zu informieren.

Zu klären ist zudem immer: Handelt es sich um private Grundstücke oder öffentlichen Raum, der überflogen wird, wer sind die Eigentümer und Ansprechpartner, benötige ich eine Sondernutzungserlaubnis vom Amt für Straßen und Verkehr für Start und Landung oder gar eine Drehgenehmigung? Das wäre beispielsweise in München der Fall, wenn man innerorts Filmaufnahmen tätigen möchte und mehr als nur eine Handkamera oder Schulterkamera verwendet und keine aktuelle Nachrichten- Berichterstattung umsetzt.

Erfreulich ist, dass die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) im Rahmen ihrer neuen risikobasierten Gefahrenanalyse für Drohnen (= SORA – Specific Operational Risk Assessment für Drohnen) bei Erfüllung bestimmter Auflagen einige der strengen Flugverbote etwas gelockert und pragmatische Lösungen geschaffen hat, welche die Arbeit professioneller Kopterflieger erleichtern. So freut sich der Bundesverband Copter Piloten (BVCP) auf seiner Webseite: „Unsere Arbeitsergebnisse, Anregungen und Beiträge von Experten des BVCP und die Ergebnisse aus vielen Gesprächen mit dem BMVI, den Landesluftfahrtbehörden und mit anderen Organisationen haben nun in weiten Teilen Berücksichtigung (…) gefunden und sind (…) auf breiter Ebene von den Landesluftfahrtbehörden akzeptiert worden“ und lobt „Die neue NfL bietet deutlich mehr Chancen und Raum für die wirtschaftliche Entwicklung der Copter Branche“.

Dennoch, auch wenn es einige Erleichterungen gibt: Die rechtlichen Fragen des Kopterfliegens bleiben komplex. Es mag Unwillen oder Frust bei vielen Piloten hervorrufen oder gar ein trotziges „Mir doch egal“ oder „Wo kein Kläger da kein Richter“.

Aber Tatsache ist: Legal ist Kopterfliegen in Deutschland nur sehr eingeschränkt oder nur mit nicht unerheblichem Aufwand für die Beschaffung von Ausnahmegenehmigungen möglich. Ohne Kenntnisnachweis (vulgo „Drohnenführerschein“) keine oder nicht alle Ausnahmegenehmigungen. Ohne Genehmigungen kein legales Fliegen – mit Konsequenzen auch für den obligatorischen Versicherungsschutz.

Mit Fragen des Versicherungsschutzes sollten sich auch die Auftraggeber für Kopterflüge, beispielsweise Filmproduktionsfirmen, beschäftigen, denn unter Umständen haftet nicht nur der ausführende Pilot, wenn was schief geht, sondern auch der Auftraggeber. Piloten, die keinen Drohnenführerschein haben, wissen häufig nicht, was sie alles nicht dürfen.

Auch folgende Exkurse liefern nur einen begrenzten Überblick über die komplexen rechtlichen Zusammenhänge:

§ 21a LuftVO in Kürze

Eine Erlaubnis der Luftfahrtbehörde des Landes ist immer einzuholen, wenn man

mit mehr als 5 kg Startmasse fliegen möchte, in einer Entfernung von weniger als 1,5 km von der Begrenzung von Flugplätzen fliegen möchte; wobei es darüber hinaus der Zustimmung der Luftaufsichtsstelle und der Flugleitung bedarf.



Einen durch Prüfung bestandenen Kenntnisnachweis einer anerkannten Stelle (Drohnenführerschein) muss vorlegen können, wer mit mehr als 2 kg Startmasse fliegen möchte. Alternativ einen Flugschein PPL-A für bemannte Flugzeuge.

§ 21b LuftVO in Kürze

Es ist verboten zu fliegen (Startmasse weniger als 5 kg):

außerhalb der Sichtweite des Steuerers, d.h. unter anderem, wenn man die Fluglage des Objekts nicht mehr erkennen kann, also sprichwörtlich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Was z.B. bei einem Phantom ab etwa 60 m Entfernung und 80 m Höhe der Fall ist.

Ausnahme 1: UAS mit weniger als 0,25 kg dürfen unterhalb von 30 m über Grund mit einer Videobrille geflogen werden.

Ausnahme 2: Wenn eine zweite Person das UAS ständig in Sichtweite hat und den Steuerer auf Gefahren unmittelbar hinweisen kann, darf das UAS auch außerhalb der Sichtweite des Steuerers geflogen werden.



Es ist ferner verboten zu fliegen über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern