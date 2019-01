Blackmagic eGPU: Zusatzgrafik mit Apples Segen

(Bild1: So kann die Konfiguration für den iMac mit eGPU in Resolve aussehen. Bild2: Wenn die CPUs zur Dekompression am Anschlag laufen, ist auch eine GPU unterbeschäftigt. Bild3: Zwei GPUs können zwei große Bildschirme deutlich leichter versorgen als eine allein.)

Ein Test mit 5K-Material aus einer Red in der gleichen Timeline fiel noch wesentlich unvorteilhafter aus, da hier die CPUs bei der Dekodierung am Anschlag laufen und die beiden GPUs nicht gefordert werden, selbst eine GPU lief nur mit etwa 30%. Ein Vorteil durch die zweite GPU ist kaum noch messbar; bei 8K war die Auslastung noch ungünstiger. Hier ist also eindeutig ein Rechner mit mehr CPU-Kernen gefragt, wie man ihn von Apple nur als iMac Pro bekommt – der liegt aber preislich weit über einem ähnlich ausgestatteten PC. Die Kombination aus 27er iMac und eGPU ist dagegen in allen Fällen attraktiv, bei denen die CPU-Leistung ausreicht. Wenn man den exzellenten Bildschirm dazu rechnet, ist diese Kombi auch von einem PC nicht so leicht zu schlagen.

Metal war bei den meisten Filtern in DR etwas schneller als OpenCL, aber beide können die eGPU nutzen. Unter den Fremdfiltern nutzt Boris Continuum weder mit Metal noch mit OpenCL die zweite GPU. Neuere Filter aus Red Giant Universe dagegen sind mit Metal und eGPU bis zu 45% schneller, aber z. B. das ältere ToonIt nutzt nur eine GPU. Auch FilmConvert fordert eine GPU sehr, profitiert aber nicht von der eGPU. Neatvideo erkennt beide GPUs, ist aber nur etwa 10% schneller. Effekte aus Resolve,

die von der eGPU beschleunigt werden, profitieren auch in Fusion. Die hauseigenen Funktionen von Fusion dagegen nutzen zwar beide GPUs, aber jeweils nur zur Hälfte, ein Geschwindigkeitsvorteil ist nicht erkennbar. Ein paar anspruchsvolle Funktionen aus DR haben wir auch noch separat gemessen. Am interessantesten ist sicher die Rauschreduzierung, denn als Kombi aus temporaler NR mit 1 Bild Radius und „better“ sowie der spatialen NR (better) erreicht man fast die Qualität von Neatvideo. Hier brachte die eGPU einen massiven Vorteil von 85%.

Auch der Filter „Automatic Dirt Removal“ (better) ist rechenintensiv und profitiert mit 70%. Effekte wie „Aperture Diffrac­tion“ (94%), „Film Grain“ (82%), „Lens Blur“ (40%) oder „Deflicker“ (14%) zeigen jedoch, wie unterschiedlich die Vorteile ausfallen können. Optical Flow, Stabilisierung und Tracking profitieren kaum, einzig beim Stabilizer zeigte sich ein geringfügiger Vorteil. Außerdem interessierte uns, ob die GPUs nennenswert am Encoding beteiligt sind. Allenfalls beim Encoding zu Cineform mit 6% und zu DNxHR mit 12% gab es leichte Vorteile, bei den gängigen GOP-Formaten oder DCI-Encoding war die eGPU nicht hilfreich.

Der zweite Bildschirm bremst kaum, solange man dort nicht gleichzeitig einen Player mit einem UHD-Video oder Ähnliches laufen lässt. In Resolve kann er voll genutzt werden, ohne die Gewinne durch die eGPU merklich zu schmälern, beim finalen Rendering passiert darauf sowieso nichts. Es war auch weitgehend egal, ob er am Hauptrechner oder an der eGPU hängt. Bedauerlich ist, dass die eGPU keine I/O-Karte enthält, um zuverlässiges Monitoring auf einem kalibrierten Bildschirm zu ermöglichen. Andererseits kann man die Funktion „Use Mac Display Color Profiles for Viewers“ nutzen, wenn man nur fürs Internet arbeitet und der Schirm kalibriert wurde.

eGPU und MacBook Pro 13

Das einfachste MacBook Pro aus 2017 hat nur eine Intel Grafik mit 1,5 GB VRAM, eine bescheidene i5-CPU mit zwei Kernen bei 2,3 GHz und in unserem Testrechner 8 GB RAM. Hier geht es weniger um Beschleunigung, sondern um die Frage, ob man überhaupt mit Resolve ernsthaft arbeiten kann. Wir haben unsere UHD-Testsequenz zuerst ohne eGPU auf den armen Laptop angesetzt und gestaunt, dass das Programm nicht sofort abstürzte. Blackmagic selbst traut dem Laptop allenfalls die Arbeit mit ProRes in HD zu. Selbstverständlich war die Sequenz zäh wie Kaugummi, an ernsthaftes Arbeiten war bei 1-2 fps nicht zu denken. Durch die Hardwaredekodierung sind UHD-Clips in H.264 oder H.265 bei 8 Bit sogar noch in UHD abspielbar, nur darf man keine Filter oder Grading-Nodes drauflegen, sonst bremst die schwachbrüstige GPU alles.

Mit der eGPU dagegen lässt es sich in einer HD-Timeline recht komfortabel arbeiten, solange der Codec und die Auflösung des Originals nicht zu anspruchsvoll sind. ProRes und DNxHR in HD sind unproblematisch und vertragen dann auch aufwändiges Grading, NR oder andere Filter dank der eGPU. Begrenzt geht sogar UHD/4K in einer HD-Timeline: Temporale Rauschminderung (faster) läuft bei 25 fps flüssig, ohne eGPU nur mit 8 fps, auch Film Grain ist mit eGPU echtzeitfähig, ohne sind es nur 3 fps. Der sehr anspruchsvolle Dust Remover (auch temporal) schafft zwar nur die Hälfte, doch ohne eGPU sind es nur 3,5 fps. H.264 läuft bis zu 60 fps flüssig, ohne eGPU schafft der Laptop kaum 30. Die Stabilisierung von UHD-Quellen ist mit eGPU 3,5 mal schneller als ohne, der Tracker immerhin noch 70%. Es dürfte klar sein, dass Clips in 4,6K DNG oder gar 8K R3D das System überfordern, schon das Abspielen von komprimiertem DNG in 4,6K in einer HD-Sequenz bricht ohne jegliches Grading auf ca. 17 fps ein.

Mit der eGPU kann man das MacBook durchaus auch mal einsetzen, um Material zu optimieren oder mit einer Grobkorrektur (aka First Light) in einen Offline-Codec umzurechnen, um dann unterwegs damit zu arbeiten. Nur sollte man der CPU einen Laptop-Kühler gönnen oder die Rendergeschwindigkeit unter „Deliver“ etwas herabsetzen, sonst wird der arme kleine Rechner sehr heiß – die eGPU bleibt weiterhin ganz cool.