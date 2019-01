Unity File Sample Project

Wer sich in Unity mal an etwas anderes wagen möchte, als klassischen Game-Content, könnte hiermit einen guten Grundstein bekommen. Bock auf Cinematics?

Von Unity Technologies gibt es ein kostenloses Sample-Projekt, wo sich Neugierige so einige Kniffe abschauen können. Angelehnt an die, in Unity gerenderten, Szenen von Adam 2: The Mirror und Baymax Dreams, soll dieses Paket eine solide Starthilfe für alle mit ähnlichen Ideen und Vorstellungen bieten. Die Szene greift hierbei auf die neue HD Scriptable Render Pipeline, Cinemachine, Timeline und Post Processing Stack V2, sowie auf viele weitere zusätzliche Editing Tools.

Alles, was ihr für das Paket benötigt, ist die passende Unity Version 2018.2 oder höher.

Ausführlichere Informationen und den Link zum Download findet ihr HIER.