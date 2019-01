Mantras Mantra

Simulationen rendern

Houdini ist ja am besten bekannt für das Erstellen von Simulationen: Wasser, Feuer, Rauch und Dinge kaputt machen, also Haus stürzt ein, Raumschiff explodiert etc. Und genau darauf ist Mantra auch eingestellt, also eben das Rendern von diesen SFX/VFX-Spezialeffekten. In der Regel geht es auch nicht um Stills, sondern um Animationen.

Bei so einer Simulation werden pro Frame dann auch gerne mal Gigabytes an Daten erzeugt. Die Berechnung einer Simulation kann, was die Simulationszeiten angeht, mitunter mehrere Stunden pro Frame dauern. Für H15 hat SideFX einen coolen Clip dazu: „One Billion Particles“ https://vimeo.com/142517418. Das Ganze will nach der Simulation dann auch noch mit Mantra gerendert werden. Dazu hat die Houdini-Simulation für jeden Frame Daten auf der HardDisc bzw. dem Fileserver abgespeichert. Das sind dann Partikel, Geometrien, welche angereichert sind mit Attributen. Ohne diese Attribute könnte Mantra zum Beispiel Feuer gar nicht rendern. Der Shader greift dann z.B. auf ein Attribut für die Temperatur zurück und stellt diese farblich je nach Temperaturwert anders dar.

Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt, meistens ist es sehr viel komplexer. Dieses Zusammenspiel von Houdini und Mantra ist zudem sehr flexibel und kann je nach Bedarf angepasst werden. Houdini ist da extrem offen, fast komplett sowas wie Open Source: Jedes Tool und jeder Shader können weitestgehend angepasst werden. Ab einem gewissen Level ist das auch notwendig, und man muss sich dazu tief in die Materie einarbeiten. Diese unendlichen Möglichkeiten machen das Arbeiten mit Mantra zunächst nicht leichter, denn selbst dann, wenn wir etwas zunächst einfach Erscheinendes lösen wollen, stoßen wir schnell auf diese Vielzahl von Möglichkeiten. Was dann die beste Lösung ist, kann man oft nur mit viel Erfahrung einschätzen. Hier hilft zunächst nur die Lässigkeit, die wir beim Arbeiten mit Houdini sowieso brauchen.

Grundsätzliches

Leider wird es einem nicht leicht gemacht, Mantra zu lernen. Die Dokumentation ist teilweise wirklich sehr gut und erklärt vieles sehr anschaulich. An anderen Stellen fehlt es dann wieder oder ist sogar nicht mehr aktuell. Die Material Library, die mitgeliefert wird, ist nicht gerade umfangreich. Viele der Shader stellen vielmehr einen Ausgangspunkt dar und müssen selber je nach Bedarf angepasst oder weiterentwickelt werden. Der Ocean Shader stellt dabei eine erfreuliche Ausnahme dar.

In Houdini 16 ist der sogenannte Mat- Kontext hinzugekommen der den bisherigen Shop-Kontext ablösen wird. Dieser Wechsel ist jedoch noch nicht zu 100 Prozent vollzogen. Houdini 17 wird, was Mantra angeht, soweit ich das auf der FMX herausfinden konnte, diese grundsätzliche Veränderung wahrscheinlich abschließen. Des Weiteren wurde von SideFX angedeutet, dass IPR, also das interaktive Rendern, deutlich schneller wird was den First Pass angeht. Ein Denoiser könnte auch kommen, Crytomatte wird weiter ausgebaut. Dabei wird es nicht bleiben, mehr darf ich hier jedoch nicht kundtun. Das machen wir dann hoffentlich in der Oktober-Ausgabe der DP.

Principled Shader /

Classic Shader / DIY

Mantra kommt mit zwei klassischen Sur­face (Oberflächen) Shadern: dem Principled Shader und dem Classic Shader. Der Classic Shader war bis H16 als Mantra Surface Shader benannt. Beide Shader sind Über-Shader, die es ermöglichen, viele Oberflächeneigenschaften darzustellen. Um mit dem Classic Shader zu arbeiten, ist sehr viel Wissen über Rendering notwendig.

Der Principled Shader ist neu und macht das Erstellen der meisten Materialien sehr viel einfacher. Er lehnt sich dabei stark an den sogenannten Disney Shader an. Eins der coolen Features ist dabei, dass die meisten Parameter von null bis eins einzustellen sind. Der Principled Shader hat seit H16 auch ein Round-Edge-Feature, das harte Kanten abgerundet darstellt. Wer also nicht allzu tief in Mantra einsteigen will, kann mit dem Principled Shader die meisten Oberflächeneigenschaften einstellen, als da sind: Specular, Anisotropic, Reflection (Metallic), Coating, Transparency, Subsurface Scattering, Sheen, Light Emission, Bump and Normals und Displacement. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Displacement schnell ist.

DIY Shading (Do it yourself Shader)

Mantra ermöglicht es, selbst Shader zu erstellen. Dazu gibt es Core-Versionen des Principled Shaders, des Classic Shaders und von Hair, Skin und Car Paint. Und es gibt den Material Builder, der erst mal gar nichts kann (siehe oberes Bild). Er hat nur die möglichen Inputs und Outputs schon erzeugt. Wer also einen Shader komplett selbst bauen will, kommt voll auf seine Kosten. Eine andere Möglichkeit, Shader selbst zu bauen, ist die Nutzung von Shader Layern. Shader Layer sind eines der neuen Features in H16. Es ermöglicht, Shader physikalisch korrekt zu layern. Auch Displacements können gemischt werden. Dazu gibt es ein sehr gutes Master­class-Video von SideFX

(bit.ly/h16_master­class_shading).

Rops – Render Operators

Houdini und Mantra sind Node-basiert. Dabei geht es nicht nur um die Shader, sondern auch um das Render Setup. In der ROP, dem Render Operator, werden die Render Settings festgelegt, also welcher Rendermodus verwendet wird, welche Qualität das Rendering haben soll und welche AOVs ausgegeben werden sollen. Diese ROPs können mit dem Batch Operator in Reihe geschaltet werden. Dann werden sie der Reihe nach abgearbeitet. Mit dem Pre/Post Operator wird ein Rendering immer vor einem anderen ausgeführt, wenn das zweite die Ergebnisse des ersten benötigt. Der Wedge Operator ermöglicht es, Test-Renderings eines Frames mit verschiedenen Einstellungen von Shadern zu rendern.

Render-Checkpoints

Mantra ist in der Lage, nicht vollständig fertige Renderings fortzusetzen; wir können also ein langes Rendering unterbrechen und später wiederaufnehmen. Auch bei manchen Abstürzen, zum Beispiel wegen zu wenig RAM, können wir das Rendering fortsetzen, wenn wir den RAM vorher wieder freigegeben haben. Ich finde, das ist ein sehr cooles Feature, denn so ein Rendering kann ja auch mal 24 Stunden dauern. Insbesondere für Freelancer ist das großartig.