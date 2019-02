Vrbn MasterPlanner: Ein Smart City Planning Tool für Esri CityEngine

Masterplan-Beispiel

Steigen wir in ein Beispiel ein, am Standort Zürich in der Schweiz. Wir haben schon ein Kontextmodell und drei gegebene Parzellen erarbeitet. Die Basis für die Umgebung besteht aus einem Geländemodell, dem offiziellen 3D-Stadtmodell der Stadt, sowie dem Baumkataster. Durch die Arbeit im Kontextmodell lässt sich schon während des Entwurfs beurteilen, wie gut sich die neuen Gebäude in ihre Umgebung einfügen.

Aus dem MP benutzen wir zwei Regelpakete: vrbn_parcel.rpk und vrbn_building.rpk. Die Parzellregel wenden wir auf die Parzellpolygone an. Mit den Shape-Creation-Werkzeugen erstellen wir die Basis-Gebäude­umringe, wenden die Gebäuderegel an und arbeiten mit den gegebenen Attributen die Gebäudeform grob aus.

Schlussendlich müssen aber die Zahlen sprechen: Mittels der mitgelieferten und auf die Regeln perfekt abgestimmten Dashboards lassen sich diverse Kennzahlen in Echtzeit auslesen und sogar während des Editierens der Gebäude live kontrollieren. Die Dashboards erlauben es auch, die Szenarien einander gegenüberzustellen, und bieten somit eine perfekte Entscheidungsgrundlage. Das Design und die emergenten Kennzahlen hat man somit jederzeit im Griff und kann ein städtebauliches Design um Faktoren schneller und einfacher entwerfen, als in einem herkömmlichen CAD oder 3D-Programm.