iHelferlein

Klappenschlager

Zu unseren Lieblings-Apps auf iPhone und iPad gehört seit jeher der Movie Slate, eine Art virtuelle Filmklappe zum Sync von Bild und Ton (oder Kameras ohne Timecode). Wie bei einer echten Filmklappe auch notiert man zunächst Projektname, Regisseur, DoP, Kameraname etc. in der App. Zusätzlich dazu kann man noch Produktionslogo und drei weitere Felder definieren sowie Unit, Tageszeit und INT/EXT.

Um die Klappe zu schlagen, klickt der Anwender einfach auf den oberen Teil des Bildschirms (dort wo die eigentliche Klappe positioniert ist). Es ertönt ein drei sekündiger Countdown, dann ein Klappenschlag, und die App wird komplett rot. Fertig! Der Vorteil der App gegenüber einer manuellen Klappe ist, dass der Timecode (bspw. die reale Uhrzeit) dargestellt wird und dass bei jeder Klappe ein Take hochgezählt wird.

Während der Aufnahme läuft die virtuelle Klappe mit, sodass man eine Art Log der einzelnen Shots erstellt, welchen man später in der Postproduktion zur Zuordnung der Einstellungen verwenden kann. Außerdem stehen noch zahlreiche Optionen zur Kamera und den Produktionsdaten zur Verfügung sowie eine Pro-Version für den Sync zwischen verschiedenen Geräten und Apps. Movie Slate ist zwar mit 30 US-Dollar nicht gerade günstig, spart jedoch Zeit und Nerven in der Postproduktion.

Movie Slate 8

Virtuelle Klappe mit vielen

Zusatzfunktionen

Plattform: iOS

Vollversion: 3O US-Dollar

> www.movie-slate.com

Grünwandbeurteiler

Wer häufig vor Green- oder Bluescreen dreht, weiß, wie wichtig eine gleichmäßige Ausleuchtung des Hintergrundes ist, um die Postproduktion später nicht zu einem Albtraum werden zu lassen. Anstatt jedoch mit einem Lichtmesser Zentimeter für Zentimeter Hintergrund abzutasten, kann man mittels einer kleinen App den Screen komplett begutachten und ggf. noch optimaler ausleuchten (wozu man natürlich auch Licht braucht – die App macht das nicht).

Die Arbeitsweise des Green Screeners ist eigentlich recht einfach: Der Hintergrund wird in verschiedene Bereiche unterschiedlichen Graus aufgeteilt, je nachdem wie hell die Ausleuchtung ist. Anschließend wählt man auf dem Touchscreen des iPhones oder iPads ein Ziel aus und korrigiert die Ausleuchtung des Hintergrunds, bis alles gleichmäßig grün ist.

Für nur 10 US-Dollar ist dieses Tool hilfreich, einfach in der Anwendung und kann durchaus mehrere Hundert Dollar in der Postproduktion sparen, wenn nämlich ein Key nicht ausreichend gut ausgeleuchtet ist und viel Handarbeit notwendig wird.

Green Screener

App zur Optimierung der Ausleuchtung von Greenscreens

Plattform: iOS und Android, Vollversion: 1O US-Dollar

> https://www.hollywoodcamerawork.com/green-screener.html

Kameraoptimalsimulierer

Natürlich sind die Kameras in modernen Smartphones nicht nur sehr mächtig was Lichtstärke und Auflösung anbelangt, sondern auch über die mitgelieferten Apps wie Apples „Kamera“ vollständig steuerbar. Wer jedoch noch ein bisschen mehr Kontrolle und Übersicht beim Dreh mit dem Smartphone haben möchte, sollte sich Filmic Pro anschauen.

Die App bietet einige Funktionen, die man sonst vergeblich sucht, beispielsweise die Darstellung eines kleinen Pegelmonitors für die Audioaufnahme sowie einen mitlaufenden (Real-)Timecode. Wer tiefer in die Einstellungen einsteigen möchte, kann zunächst die Farbkorrektur anpassen, indem er entweder die Farbtemperatur ändert, einen automatischen Weißabgleich durchführt oder tatsächlich die Farben verschiebt. Über den Objektiv-Bereich erhält der Anwender Zugriff auf Blende und Fokus und kann hier auch abhängig vom Gerät den optischen und digitalen Zoom verwenden. Weitere Optionen sind eine Zebra-Darstellung für überbelichtete Bereiche, blaue Schärfelinien sowie ein schwarz-weißer Viewfinder. Über zusätzliche Einstellungen erhält man außerdem Zugriff auf die integrierten Kameraoptionen wie Stabilisierer, Bildgröße, Frame-Rate, Guidewires und sonstigen Firlefanz, den man als Kameramann so braucht.

Filmic Pro kostet tatsächlich nur 15 US-Dollar und ist daher vollumfänglich empfehlenswert für alle Anwender, die ihr Smartphone nicht nur für Babyaufnahmen, Geburtstagspartys und Facebook Live verwenden. Allerdings sollte man ein einigermaßen aktuelles Smartphone besitzen, da Filmic Pro bei zu langsamen Geräten dazu neigt, Frames auszulassen, es aber nicht für nötig hält, dieses Manko per Warnmeldung anzuzeigen.

Filmic Pro

Übersichtliche Kamera-App mit vielen nützlichen

Funktionen

Plattform: iOS/Android

Vollversion: 15 US-Dollar

> www.filmicpro.com