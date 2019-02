Adobe Live geht in die nächste Runde und bietet euch diesmal spannende Einblicke in das Schaffen einer Hollywood-erfahrenen Cutterin und eines Talents, welches in Cannes prämiert wurde. Außerdem verschlägt es die Teilnehmer in die eisige Antarktis.

Diesmal geht es bei Adobe Live um Apps und Innovationen rund ums Editing. Passend zur Berlinale Talents erzählen die Profis Susan Korda und Konstantin Bock („Capharnaüm“) wie Sie ihre Ideen und Visionen in großen Projekten zum Leben erwecken.

Dabei erklärt Susan Korda worauf es beim Videoediting in Hollywood ankommt und Konstantin Bock (Editor des Films „Caphernaüm“) gibt Einblicke in das Leben eines Editors. Anschließend geht es um Tim David Müller-Zitzke und Dennis Vogt, die für den Film „PROJEKT: ANTARKTIS“ in die Kälte der Antarktis reisten.

Programm des Adobe Live Specials

Wie man ganz großes Kino macht, 19:30 – 20:15 Uhr: Die Cutterin Susan Korda war schon für den Oscar nominiert. Jetzt zeigt sie uns ihre Premiere CC Profi-Tipps und Tricks.

Wie man Talent des Jahres wird, 20:15 – 20:50Uhr: Konstantin Bock, Editor des Cannes-prämierten Films „Capharnaüm“ und Gewinner des Preises “Talent des Jahres” in Cannes, gibt Einblicke in sein Schaffen.

Wie man einen sehr coolen Film dreht, 21:50 – 21:30 Uhr: Tim und Dennis von PROJEKT: ANTARKTIS erzählen von der abgedrehten Idee, einen Kinofilm in der Antarktis zu realisieren.

Worum geht es eigentlich bei Adobe Live?

Während Adobe Live zeigen dir Profis, wie sie Ihre Projekte und Ideen im internationalen Umfeld umsetzen und liefern im interaktiven Livestream interessante Einblicke ins tägliche Leben eines Artists. Adobe Live ist kostenlos und bietet euch die Möglichkeit Fragen zu stellen und Profis-Ticks abzuschauen.

Wann und wo?

Das Adobe Live Berlinale Talents 2019 Special findet am 11. Februar von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr statt. Ihr erreicht den Livestream unter: www.adobelive.com