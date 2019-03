Spier-Man Into the Spider Verse | Imageworks

„Spider-Man Into the Spider Verse“ hat seit Release besonders mit seinem interessanten Look viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch bei den Oscars 2019 konnte sich der Film durchsetzen können. Für die Kategorie „Animated Feature Film“ waren unter anderem auch „Incredibles 2“ und „Ralph Breaks the Internet“ nominiert. In diesem Making-Of gibt Sony Pictures Imageworks (Phil Lord und Christopher Miller) Einblicke in die Animation und Rigging Prozesse zu den Strichzeichnung der Charakter-Mimiken. Wer übrigens Lust hat sich einen Spider-Verse Shader zu bauen – hier gibt’s eine Anleitung für einen Spider-Verse Arnold Shader in Cinema 4D

Into the Spider-Verse: Die ersten 9 Minuten

Wer es bis jetzt noch nichts in Kino geschafft hat, kann sich übrigens die ersten neun Minuten hier anschauen:

Weitere Informationen: