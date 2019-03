Das White Square Festival veröffentlicht diesjähriges Programm: Das Event in Minsk findet dieses Jahr am 17. bis 19 April statt!

Eines der größten Festivals für kreatives Marketing- und Werbekommunikation in Osteuropa – White Square – wird im April Teilnehmer aus über 30 Ländern der Welt zusammenbringen. In der belarussischen Hauptstadt Minsk werden unter dem Motto „Your Moment is Now“ die neuesten Trends der Industrie sowie kreative Projekte vorgestellt, die in mehreren Wettbewerbskategorien antreten.

Programm veröffentlicht

Das dreitägige Programm bietet viel Abwechslung: Von Masterclasses, Headliner Talks und White Square Partys bis hin zu Showcases und Contest Präsentationen. Der Veranstalter hat kürzlich den Ablauf und die Headliner vorgestellt. Dazu gehören unter anderem Christoph Nann (FCB Hamburg), Art Director und Graphic Designer Yuri Uenishi (Dentsu), David Raichman (Ogilvy Worlwide) und viele mehr. Den gesamten Ablauf könnt Ihr euch hier anschauen.

Einreichungen für den White Square-Contest könnt Ihr noch zum 29. März online auf der offiziellen Website adfest.by für insgesamt sieben Wettbewerbe durchführen: Kreativität, Branding, Marketing, Digital, Kreative Wirksamkeit, Medien und Social Advertising. Die mit dem White Square ausgezeichneten Beiträge werden zudem von April bis Mai auf mehr als 30 industriellen Internetquellen in Europa und der GUS veröffentlicht. Mehr zum Contest, den Anforderungen und der jeweiligen Unterkategorie gibt’s hier.

Tickets & Registrierung

Der Eintrittspreis aller Veranstaltungen des Festivals (Business-, Bildungs-, Abend- und Ausflugsprogramme) beträgt 290 Euro + MwSt. Nach dem 23. März beträgt der Preis 310 EUR + MwSt. Mehr zu den Preisen und Registrierung findet Ihr hier.