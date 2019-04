Blender Summer School 2019

Mit dem großen 2.8 Update geht die Blender 3D Summer School zusammen mit den Blender Days in die nächste Runde: An der Hochschule Mannheim gibt es über drei Tage, vom 26. bis 28. Juli 2019, Workshops in allen Bereichen – für Anfänger und Fortgeschrittene.

Die Workshops

In diesem Jahr dreht sich alles um den neuen Blender 2.8 Release – unter anderem auch mit zwei Spezial-Workshops zu Eevee und Grease Pencil. Die 3-stündigen Workshops der Summer School werden in den zwei genannten Erfahrungsstufen angeboten. Dabei bekommt Ihr von erfahrenen Dozenten nicht nur Hintergrundwissen und die Nutzung der Blender Tools erklärt, sondern lernt auch Best Practices sowie künstlerische Herangehensweise. Pro Themenbereich sind mehrere Workshops geplant, darunter..

Modeling mit Workshops zur Erstellung von Aquarium, Kaffeetischszene und Blumenwiese

mit Workshops zur Erstellung von Aquarium, Kaffeetischszene und Blumenwiese Shader & Rendering mit Indoor HDRI Beleuchtung, Shading & Lighting einer Landschaft, sowie einer „EEVEE-Pause am Weltraumdock“

mit Indoor HDRI Beleuchtung, Shading & Lighting einer Landschaft, sowie einer „EEVEE-Pause am Weltraumdock“ VFX, Schnitt & Rigging mit Hilfe des Blender Sequenz Editors, dem Rigging kleiner Meereswesen

mit Hilfe des Blender Sequenz Editors, dem Rigging kleiner Meereswesen Animation mit dem überarbeiteten Grease Pencil, sowie Musik und Animation Nodes

Blender Days 2019

Am Samstag um 14 Uhr wird dann der Blender Day 2019 eröffnet: Ab diesem Zeitpunkt wird es eine Reihe von Vorträgen der Blender Community geben. Das Format des Blender Days geht damit in die 11. Runde und bietet viel Gelegenheit für Austausch, Planung gemeinsamer Projekte und traditionellem Modeling Contest.

Wer möchte, kann sein Blender-Projekt auch auf dem Blender-Day vorstellen, um interessante Fragen oder Probleme mit der Community zu teilen. Schreibt dafür Euren Titel des Vortrags an diese Email Adresse. Unter allen Vortragen wird die einzigartige Best-Presenter-2019 Medaille in Gold durch die Teilnehmer vergeben.

Teilnahme und Kosten

Die Teilnahme ist für Interessierte, Fortgeschrittene und Anfänger jeden Alters! Studenten oder Schüler zahlen für alle drei Tage insgesamt 30 Euro – alle anderen Teilnehmer 60 Euro. Weitere Infos dazu hier.