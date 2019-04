AE: Content-Aware richtig einsetzen

Mit dem neuen Content-Aware-Fill Tool hat Adobe nach längerer Ankündigung die aus Photoshop bekannte Funktion in After Effects nun auch für Videos implementiert. Creative Director, Motion Designer & DP-Autor Robert Hranitzky erklärt in diesem Tutorial in welchen Situationen das Tool sinnvoll eingesetzt werden kann und welche der folgenden Einstellungsmöglichkeiten dabei verwendet werden sollte: Füll Methode (Objekt, Surface oder Edge Blend) Range, sowie Create Reference Frame und Generate Fill Layer.

Inhalte des Content-Aware-Fill Tutorials

Straßenschilder richtig entfernen

Entfernen eines Logos von einem Laptop

Person aus einem Clip entfernen

Autos entfernen und Reference Frame Feature verwenden

Entfernen von Schmutz auf Objektiven und Hautunreinheiten

Mehr von Robert Hranitzky: Mehr hilfreichen Input von Robert findet Ihr auf seinem offiziellen Youtube Kanal!