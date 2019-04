Maxon kauft Redshift

Jap – da ist auch schon der nächste Einkauf in unserer Branche: Auf der NAB Show 2019 hat Maxon gestern den Kauf von Redshift Rendering Technologies, Inc. bekanntgegeben. Redshift ist einer der bekanntesten GPU Render Engines und bietet eine umfangreiche Palette von Funktionen, die das Rendern von 3D Projekten in diversen DCC Tools vereinfacht. Da die Render Engine bisher neben Cinema 4D auch für Maya, 3ds Max, Houdini und Katana angeboten wird, ergeben sich für die User von Redshift und C4D natürlich diverse Fragen, denen sich die beiden Unternehmen auch gleich gewidmet haben:

Direkte Auswirkungen

Die Preise von Redshift bleiben unverändert. Kunden können Redshift weiterhin über ihre üblichen Quellen beziehen.

Redshift bleibt für Maya, 3ds Max, Houdini und Katana verfügbar. Die angekündigte Entwicklung eines Plugins für Blender wird wie geplant fortgesetzt. Weitere Integrationen werden wir zu gegebener Zeit in Betracht ziehen.

Die Release-Pläne und die Entwicklung für Redshift 3.0 bleiben unverändert.

Cinema 4D unterstützt weiterhin Renderengines von Drittanbietern über seine Plug-in-Architektur unterstützt

Weitere Informationen dazu findet Ihr hier im Q & A

Bisherige Reaktionen der Community

Die Reaktionen der User sind bisher insgesamt eher positiv – auch wenn es zwischendurch einige Zweifel und Befürchtungen gibt, dass die Entwickler von Redshift den bisherigen Umgang mit Ihrem Renderer und der Community zukünftig nicht mehr in der Form aufrecht erhalten können. Panos hat im Redshift Forum hier entsprechend Stellung genommen und antwortet dort auch auf weitere Fragen von Euch.

Redshift: Review aus der Digital Production

In unserer letzten DP Ausgabe 18 : 04 mit Render-Schwerpunkt haben wir Euch einen Rundumschlag aller Render Engines gegeben, die derzeit in der Branche verwendet werden. Da sich immer mehr Artist und Studios dem Thema GPU Rendering widmen und sich dabei auch häufig auf Redshift festlegen, haben wir uns angeschaut, was das Tool alles zu bieten hat. Den Artikel könnt Ihr Euch hier kostenlos herunterladen & lesen.