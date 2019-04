Into The Spider-Verse: New York | Imageworks

Imagework mit neuem Breakdown Clip zum Oscar Gewinner "Spider-Man Into The Spider-Verse" - dieses mal schauen wir uns die Realisierung der Stadt an.

Der Animationsfilm „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ hat bei den Oscars 2019 bekanntlich abgeräumt. Bis jetzt hat Sony Pictures Imageworks nur kurze Einblicke in die Produktion des Filmes gegeben: Bisher gab es nur Behind The Scenes der Strichzeichnung von Charakter-Mimiken, sowie zu die verschiedenen Animations-Stilen zu sehen, die Ihr Euch weiter unten auch anschauen könnt. Nun hat das Studio einen neuen Clip veröffentlicht, der die Prozesse zur Erstellung der Stadt New York zeigt. Unter anderem mit Tools in Nuke zur Reproduktion der verschiedenen Comic-Looks, individuellen Layouts für spezifische Shots und mehr!

Rigging & Animation der Strichzeichnungen

Into the Spider-Verse: Animation Styles

Weitere Informationen: Zur Website von ImageWorks