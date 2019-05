animago 2019 – jetzt Projekte einreichen!

Jetzt Projekte in zehn verschiedenen Kategorien einreichen! Der animago 2019 wird noch größer, noch länger und noch interessanter denn je!

Zum 23. Mal jährt sich in diesem Jahr eine der international größten und wichtigsten Veranstaltungen zu den Themen 3D-Animation, Visualisierung und visuelle Effekte. Der animago 2019 wird noch größer, noch länger und noch interessanter denn je! An jetzt vier Tagen erwartet die Besucher ein vollgepacktes Programm mit den Top-Speakern der Branche, den interessantesten Firmen auf der Exhibition und selbstverständlich der großen Awardshow als Krönung der Veranstaltung.

Zehn Kategorien stehen dieses Jahr zur Verfügung, in denen ab sofort Animationsprojekte eingereicht werden können. Ganz neu ist dabei die Kategorie „Beste In-Game-Graphics“, in der unter anderem Character-Design und Bewegungsrealismus in der tatsächlichen Spielgrafik bewertet werden.

Die Kategorien des animago 2019 im Überblick:

• Beste Visual Effects

• Bestes Game Cinematic

• Bester Kurzfilm

• Beste Werbeproduktion

• Bester Charakter

• Beste Nachwuchs-Produktion (3.000€ Preisgeld von der DIGITAL PRODUCTION)

• Sonderpreis der Jury

• Bestes Motion Design

• Bestes Still (Publikumsvoting für die Bestimmung des Preisträgers)

• NEU! Beste In-Game-Graphics

Auf der animago-Website können bis zum 30. Juni 2019 entsprechende Projekte für den Wettbewerb um die begehrten animago-Trophäen eingereicht werden. Selbstverständlich ist das Einreichen, wie auch schon in den vergangenen Jahren, völlig kostenfrei!

Die große Preisverleihung findet am Abend des 2. November 2019 in der alten Kongresshalle in München statt.

Mehr Informationen zum Einreichen beim animago 2019.

animago-FAQ, die häufigsten Fragen zum animago beantwortet.