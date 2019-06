Die KeyShot World 2019

Am 3. Juni dreht sich auf der KeyShot World 2019 einen Tag lang alles um CGI, 3D-Rendering, Animation, VR und AR, mit Preisverlosungen und vieles mehr! Die Teilnahme ist dabei dieses Jahr wieder kostenlos.

Keyshot World 2019 Programm

Der Hersteller des KeyShot Renderers Luxion wird mit einer Keynote in den Tag einleiten: Dazu gibt es spannende Vorträge, Workshops und eine zusätzliche Fachausstellung.

Die Keynote und Vorträge

Luxion-Firmengründer Claus und Oscar Gewinner Henrik Wann Jensen geben Euch in der Keynote interessante Einblicke in die Entwicklung des Renderers. Weltweit bekannte Gäste wie CGI-Artist Esben Oxholm oder Concept Artist Peter Popken zeigen Einblicke in Ihre Arbeiten mit Klienten, sowie Design und Visualisierung für Filmproduktionen. Eine Übersicht aller Vorträge, könnt Ihr Euch hier anschauen.

Workshops

Zudem werden wieder zahlreiche kostenlose Workshops für Anfänger und Profis angeboten: Beleuchtung, Material, Konfiguration & Präsentation, Kamera, AR & VR mit KeyShot und Animation. Für Teilnehmer, die noch nie mit KeyShot gerendert haben gibt es zudem zwei Einführungen während der Pausen.

