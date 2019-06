DARK Staffel 2 | RISE VFX Breakdown

Die zweite Staffel der deutschen Netflix Serie DARK ist seit kurzem auf dem Streaming Anbieter zu sehen. Dazu präsentieren RISE| Visual Effects Studios hier direkt ihre Arbeiten zur zweiten der insgesamt drei Staffeln. Aber Vorsicht, wer die zweite Staffel noch nicht gesehen hat, könnte hier in den ein oder anderen Spoiler rennen. In unserer DP Ausgabe 18 : 02 hat uns VFX Supervisor Rayk Schroeder (Rise) bereits einen tiefen Einblick in die Produktion der ersten Staffel gegeben. Hier könnt Ihr den VFX Breakdown zur ersten Staffel gratis lesen:

Weitere Informationen: Zur Website von RISE