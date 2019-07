Cinema 4D | MoGraph Toolset bei Sci-Tech Awards

Das MoGraph-Modul in Cinema 4D erhielt dieses Jahr von der Academy of Motion Picture Art and Sciences eine Auszeichnung für technische Leistungen (Akademiezertifikat). Der Entwickler und Preisträger, Per-Anders Edwards von MAXON, nahm die Auszeichnung bei der jährlichen Verleihung der Sci-Tech Awards 2019 in Beverly Wilshire (Beverly Hills) entgegen. Die Einführung, sowie eine unterhaltsame Dankesrede von Per-Anders dazu seht Ihr hier:

Seit erster Einführung von MAXON MoGraph im Jahr 2006, kommt das Tool immer wieder in einigen der renommiertesten Filme aller Zeiten zum Einsatz. Blade Runner 2049, Gewinner des Oscar® für visuelle Effekte 2018 und einige der diesjährigen Oscar-Nominierten für visuelle Effekte: The Avengers: Infinity War, Ready Player One und Black Panther, sind nur einige der zahlreichen Filmtitel, die sich auf den Workflow mit MoGraph verlassen haben. Wer einen Einstieg im Umgang mit MoGraph sucht, sollte sich dafür das Einführungs-Webinar von Jonas Pilz hier ansehen.

Weitere Informationen: Zur Maxon Website