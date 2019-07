Thanos VFX Training | Allan McKay

Feuerball, Venom, Decay im VFX Training oder aber ein kostenloser Ebook Guide zum gelungenen Demo Reel sind nur einige der Angebote, die Allan McKay in vergangener Zeit für VFX-Interessierte hatte. In insgesamt 10 Video zeigt Euch der VFX Supervisor im neuen „Decimation“ Training, wie Ihr Thanos in Asche auflösen lasst.

Verwendete Tools und Inhalt

Zum Einsatz kommen dabei unter anderem 3ds Max, tyFlow für die Partikel und Phoenix FD. Das Compositing wird zudem in Nuke, After Effects und Fusion gezeigt. In der 15 stündigen Trainingsreihe sind enthalten:

VFX Live Action Workflow für Lighting und Shading, Rendering und Compositing

Workflow für Lighting und Shading, Rendering und Compositing Alle 10 Videos des „Decimation“ VFX Training

des „Decimation“ VFX Training Digital Assets darunter animierter Thanos Charakter (Alembic), HD Footage, HDRIs, LIDAR Scans und weitere Assets

Das Training von Allan McKay ist bis zum 21. Juli kostenlos über diesen Link erhältlich. Um auf alle Dateien zugreifen zu können, müsst Ihr Euch auf der Website registrieren.