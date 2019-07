Blender 2.80 | Release Candidate

Nach insgesamt vier Jahren wurde nun der Release Candidate von Blender 2.80 veröffentlicht und damit gleichzeitig auch das Ende der Entwicklung an dieser Version eingeläutet. Laut Blender.org könnt Ihr euch, sofern alles nach Plan verläuft, die offizielle Version von Blender 2.80 bereits Ende dieser Woche herunterladen. Somit dürfte der vor zwei Monaten gezeigte Release Plan eingehalten werden.

Blender 2.8 in der Digital Production

Interface, Echtzeit Rendering, Workspaces, neue Tools, Overlays, neues 2D Drawing System und vieles mehr erwarten Euch in 2.80. Unter anderem in der DP Ausgabe 03 : 2019 findet Ihr Artikel und Tests zu den ganzen Neuerungen. In unserer aktuellen Ausgabe haben wir mit den Machern über das jüngste Blender Open Movie Projekt namens „Spring“ gesprochen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, kann ihn sich hier anschauen:

Weitere Informationen zu dem Release Candidate von Blender 2.80 erhaltet Ihr hier.