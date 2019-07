Bondware kauft Poser und Poser Pro

Nach über 11 Jahren wechseln die 3D Charakter Design- und Animations-Tools Poser & Poser Pro den Besitzer. Gekauft wurde die Produktlinie von der Firma Bondware Inc., der unter anderem auch die Onlineplattform Renderosity gehört. Laut Website sollen bei der Software nun mehrere Entwickler hinzukommen und eine Roadmap erarbeitet werden. Zudem scheint eine Umstellung auf ein „flexibles“ Lizenzsystem (Abo) bereits in Arbeit zu sein. Was das für bestehende Kunden bedeutet und weitere Infos zum Übergang könnt Ihr hier einsehen.

Poser 11 Pro Rabattaktion

Wer sich für das Tool interessiert, kann derzeit die Pro Variante mit einem Rabatt von 40% für 199$, statt der eigentlichen 349,99$, hier erwerben.

Mehr Informationen zu der Software erhaltet Ihr hier.