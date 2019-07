MagicTints | AI Color Matching

Mit MagicTints gibt es ein neues Plug-in zur Farbanpassung von Anastsaiy Safari, das mit Hilfe von Machine Learning Farbschema auch automatisch von einem Quellbild auf ein Zielbild oder Illustration anwenden kann. Dabei wird auch der ursprüngliche Kontrast beibehalten – Einstellungsebenen oder LUTs sind also nicht notwendig.

MagicTints 1.0 Feature Übersicht

MagicTints bietet Funktionen zur Color Correction und Color Matching und richtet sich an Digital Painter, VFX Artist und Photographen. Via Drag & Drop lassen sich dabei Bilder in das MagicTints Panel ziehen und bearbeiten. Zu den Features gehören unter anderem:

Automatische Farbanpassung auf Basis von Referenzbildern oder Farbpaletten

auf Basis von Referenzbildern oder Farbpaletten Batch Support um mehrere Ebenen oder Bilder anzupassen

um mehrere Ebenen oder Bilder anzupassen Farbkombinationen um schnell aus mehreren Farbstimmungen auszuwählen

um schnell aus mehreren Farbstimmungen auszuwählen Primärfarben für Vorder und Hintergund können festgelegt werden

für Vorder und Hintergund können festgelegt werden Eine Übersicht zu allen Features findet Ihr hier.

Nach Angaben der Entwickler, werden die Farbkonvertierungen über Machine Learning und Sub-Pixel Genauigkeit angewendet. Die Funktion soll dabei auch höhere Auflösungen als 8K beherrschen. Und für wen es relevant ist: Als Lade-Animation läuft eine Nyan Cat Variation über Euren Bildschirm.

Anwendungen und Preis

MagicTints 1.0 kostet aktuell 17 Euro und ist unter anderem für Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom Classic, Affinity Photo und Sketech oder als Standalone hier verfügbar.

Weitere Informationen: Zur MagicTints Website