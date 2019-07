Open Source Character Creation mit MB-LAB

MB-Lab ist ein Blender-Addon, mit dem sich menschliche Character schnell erzeugen lassen. Kurz nachdem der ursprüngliche Entwickler Manuel Bastioni die Arbeit an dem Addon eingestellt hatte, entwickelte sich das Tool zu einem Community Projekt, das nun mit MB-LAB 1.7.5 den ersten stabilen Release für Blender 2.80 an den Start bringt.

MB-LAB für Blender 2.80

Mit dem Tool lassen sich Charaktere mit vielen Funktionen erstellen und nutzen – der Workflow teilt sich dabei in zwei Schritte: In der ersten „Creation“ Phase könnt Ihr das Aussehen über verschiedene Parameter anpassen. Dazu gehören etwa Eigenschaften wie das Alter, die Physik, Phänotyp, Geschichtsdetails, Haut-Shader, Texturen und mehr. Darüber könnt Ihr zum Beispiel auch Elfen oder Anime Character erzeugen.

Die Parameter lassen sich über Regler definieren, oder mit der Hilfe eines Zufallsgenerators automatisch erstellen. Mit einer zusätzlichen Automodeling Funktion können von Euch grob erstellte 3D Skizzen von MB-LAB analysiert und in einen korrigierten Character konvertiert werden.

In der zweiten „Post-Creation“ Phase wird der erstellte Character in ein normales Blander Model umgewandelt. Alle 3D Character erhalten automatisch ein vollständiges Rig. Dabei springt das Interface auf andere Tools, um das fertige Model in der Szene nutzen zu können. Zu den Tools gehören zum Beispiel Face Expressions, Poses, Animation, Clothing, Helper Tools und mehr. Neu in Version 1.7.5 ist neben GUI Änderungen und Shader Updates unter anderem das verbesserte FACS basierte Facial Rig (Facial Action Coding System):

Die Feature Highlights

Zu den Feature Highlights des Open Source Add-ons gehören dabei…

Vollständige Topology , inkl. Mund mit Zähnen und Zunge, Augenlider und mehr.

, inkl. Mund mit Zähnen und Zunge, Augenlider und mehr. Parametrisch: Morphing Parameter mit Änderungen in Echtzeit

Morphing Parameter mit Änderungen in Echtzeit Auto-Rigging mit auto-fitting des Skeletts und Inverse Kinematics

mit auto-fitting des Skeletts und Inverse Kinematics Prozedurale Texturen und Shader inklusive Cycles und Eevee Support

inklusive Cycles und Eevee Support Anime Character und weitere Stile mit eigenen Cell Shader

und weitere Stile mit eigenen Cell Shader Facial Expressions mit mehreren Presets und einem nützlichen Rig

Open Source Lizenz

Die Software ist kostenlos nutzbar und verwendet sowohl eine GPL 3 und AGPL 3 Lizenz. Von MB-Lab generierte Modelle verwenden die AGPLv3-Lizenz. Weitere Details findet Ihr hier.