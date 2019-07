Early Birds im Sturzflug | animago 2019 Tickets

In der neuen Location, der alten Kongresshalle in München, wird dieses Jahr noch mehr geboten als in den vergangenen Jahren. Bei der 23. animago AWARD & CONFERENCE dreht sich dieses Jahr wieder alles um die Bereiche Animation, Visual Effects, Visualization, Design, VR & AR, Game Design, Business und mehr. Einer der vielen Highlights ist dabei auch die große Preisverleihung am Samstag Abend.

Seid mit dabei, wenn die Preisträger Ihren Award entgegennehmen, genießt die ausgezeichneten Filme während der Verleihung und besucht eine der spannendsten Konferenzen der Branche! Weitere Informationen zu den Vorträgen, Ausstellern und Aktionen werden durchgehend auf unserer Homepage ergänzt – bleibt hier auf dem Laufenden.

Sichert Euch die Early Birds!

Der animago Ticketshop wurde geöffnet – die Eintrittskarten zum attraktiven Early-Bird-Tarif sind ab sofort erhältlich. Markiert Euch den 3. – 5. November in Eurem Kalender und wählt ein für Euch passendes Angebot aus. Neben VIP, Early Bird und Studenten Preise, gibt es dieses Jahr auch für die jüngeren Interessenten Angebote: Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt kostenlos, Jugendliche von 13 bis 18 Jahre erhalten ihr Ticket für alle fünf Tage bereits für 30€. Weiter zum Ticketverkauf.

Einreichungsfrist animago 2019 endet in Kürze!

Wenn Ihr dieses Jahr selbst eine oder mehrere der Trophäen und Preise entgegennehmen möchtet, habt Ihr noch 5 Tage Zeit. Die verlängerte Frist zur Einreichung der Projekte könnt Ihr auf dieser Seite kostenlos bis zum 31. Juli vornehmen. Zur Teilnahme berechtigt sind dabei Studios, Filmproduktionen, Agenturen, Freelancer, Home-Anwender sowie Studenten und Absolventen der entsprechenden Fachrichtungen. Dieses Jahr zeichnen wir die besten Projekte in insgesamt 10 Kategorien aus, mit einer neuen Kategorie „BEST IN-GAME-GRAPHICS„. Die große Preisverleihung findet am Abend des 2. November 2019 statt.

