Video-Tipp für ein erfolgreiches Demo-Reel

In zwei aufschlussreichen Video-Tutorials gibt Jean-Denis Haas, ein erfahrener Animator bei Industrial Light & Magic, eine Reihe von Tipps zur Erstellung des perfekten Demo-Reels. Im ersten der beiden Videos dreht es sich im Großen und Ganzen darum, welche Arten von Einstellungen in einem Reel enthalten sein sollen, während sich das zweite Video auf die Gesamtdarstellung konzentriert. Die beiden Videos haben insgesamt eine Laufzeit von etwa einer halben Stunde, wobei die Reels (auf die in den Videos verwiesen wird) in großem Umfang genutzt werden können.