Shotgun Create für den Desktop

Das bekannte Production Tracking Tool „Shotgun“ erhält mit „Shotgun Creat“ eine neue Erweiterung. Shotgun Create soll als Desktop App effizienter zu bedienen sein und schneller vermitteln können, woran aktuell gearbeitet werden muss. Mit dem neuen Interface richtet sich das Tool vor allem an die Artists und Reviewer des Teams.

Shotgun Create

Um den Workflow benutzerfreundlicher zu machen, werden Tabellen unter anderem durch Miniaturansichten ersetzt. Der Startbildschirm für Artist „My Task“ besteht dabei aus einer visuellen Übersicht über aktuelle zugeordnete Aufgaben. Von dort aus lassen sich die jeweiligen Tasks auch mit einer ausgewählten Software öffnen, wie 3ds Max, Houdini, Maya, Photoshop oder Nuke.

Alle Anmerkungen und Informationen zu einer Aufgabe sind dabei in einem einzelnen Bereich – dem „Task View“ – zusammengefasst. Änderungen, Notizen, Konversationen, Status, Versionierungen, Submit, Time Logs und mehr lassen sich betrachten und anpassen. Mit dem neuen Compare Modus könnt Ihr zudem verschiedene Versionen einer Aufgabe nebeneinander, überlagert oder in einem interaktiven Split-Screen-Modus vergleichen. Die integrierte Medien-Wiedergabe basiert auf der Technologie von RV and Flame (Autodesk).

Mit einer neuen Bildschirmaufzeichnung Funktion (in Kürze auch unter Linux verfügbar) sollen sich Teammitglieder außerdem besser austauschen können.

Preis und Verfügbarkeit

Shotgun Create läuft unter Windows 10, macOS 10.11 und Linux CentOS 7.2. Das Tool kommt dabei als zusätzliche Download Möglichkeit in einem Shotgun Abo. Aktuell könnt Ihr Shotgun (8.4) für 30 oder 50$ pro Monat hier kaufen.

Weitere Informationen: Zum Shotgun Create User Guide