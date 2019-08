FilmLight: Colour On Stage | IBC 2019

Colour on Stage: Auf der IBC gibt es dieses Jahr alles zum Thema Farbe und Workflow in einem kostenlosen Programm von FilmLight!

Auf der diesjährigen IBC veranstaltet FilmLight vom 14. bis 15. September 2019 eine kostenlose, zweitägiges Seminar namens Colour On Stage. Die Veranstaltung bietet Besuchern unter anderem die Möglichkeit, an Live-Präsentationen und Diskussionen mit Koloristen und anderen Artist, rund um das Thema Farbe, teilzunehmen.

Colour On Stage Seminar

Inhaltliche Schwerpunkte reichen dabei von der Rolle des heutigen Koloristen, Filmlights BLG-System bis hin zum modernen Farbmanagement, Tools und Techniken. Zu den Highlight gehören dabei:

Mindhunter Season 2 von Eric Weidt über seine Arbeit mit David Fincher

von Eric Weidt über seine Arbeit mit David Fincher Echtzeit Kollaboration mit Hilfe von renderfreien Workflows

mit Hilfe von renderfreien Workflows Farbe für die TV Serie Blackmirror von Technicolor Kolorist Alex Gascoigne

von Technicolor Kolorist Alex Gascoigne Bollywood: A World of Colour in der indischen Filmindustrie

in der indischen Filmindustrie VFX Finishing mit dem BLG-Workflow

Neue Farbmanagement- und Kreativtools

und vieles mehr.

Die kostenlose Veranstaltung findet in Raum D201 im zweiten Stock des Elicium Centers (Eingang D) in der Nähe von Halle 13 statt. Wer dabei sein will, muss sich hier um eine rechtzeitige Voranmeldung kümmern.

Weitere Informationen: Zur Filmlight Website