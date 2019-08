Schaut Euch die Arbeit von Double Negative in ihrem neuen Avengers Endgame Visual Effects Breakdown an. Das Studio war mit über 300 VFX Shots an dem Marvel Projekt beteiligt. VFX Supervisor Graham Page arbeitete dafür mit über 350 Artists zusammen. In dem Breakdown seht Ihr unter anderem Aerial Shots of New York , Captain America vs Captain America (NY 2012), Reise von der Erde nach Titan und viele mehr.

Weitere Informationen: Zur DNEG Website