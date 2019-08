Hellboy | VFX Breakdown

Ab geht's in die Hölle: Rise Visual Effects präsentieren einige Shots aus Hellboy, an denen die Studios beteiligt waren.

„Direkt aus der Hölle“: Rise Visual Effect Studios zeigen Ihre Arbeit an dem jüngsten Hellboy Film. VFX Supervisor & Creative Director Markus Degen und sein Team arbeiteten dafür an über 300 Shots. In dem Breakdown seht Ihr unter anderem Set Extension der St. Pauls Kathedrale, hübschen CG Dämonen und einen brennenden Hellboy. Neben Rise waren an dem Projekt noch WorldWide FX, Mr. X, Rhythm & Hues, Goodbye Kansas Studios, Nu Boyana FX, Digital District und Onirikal Studio beteiligt.

Mehr von Rise Visual Effects Studios

Aktuell sind die Leute von Rise VFX in viele spannende Projekte involviert. Zu den zuletzt abgeschlossenen Titeln gehören Projekte wie Stranger Things (S3), Avengers Endgame, Dumbo oder Dark (S2). In unserer DP Ausgabe 18 : 02 hat uns VFX Supervisor Rayk Schroeder bereits einen tieferen Einblick in die Umsetzung der ersten Staffel zu Dark gegeben. Den Breakdown zur ersten Staffel könnt Ihr hier gratis lesen.

Weitere Informationen: Zur Rise Website