RealityCapture | Siebenfacher Preisanstieg

So schnell kann's gehen: Capturing Reality ändern Ihre Lizenzen. Das Angebot für Freelancer wird ab Ende September beendet.

RealityCapture ist in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Tools für Photogrammetrie-Begeisterte geworden. Die Software überzeugt im Vergleich nicht nur mit qualitativen Scans, sondern vor allem auch mit Geschwindigkeit. Nun haben die Entwickler angekündigt das aktuelle Lizenz-Modell zu überarbeiten: Ab dem 30. September fällt das, an kleine Studios und Freelancer gerichtete, „Promo-Angebot“ für 99€ á 3 Monate weg. Die neue Abo-Alternative kostet im monatlichen Vergleich über sieben Mal (!) so viel: 249€ pro Monat.

Die neuen RealityCapture Lizenzen

Ab sofort lassen sich die neuen Lizenzen über den Online-Shop kaufen. Die anderen Angebote, wie das uneingeschränkte monatliche Abo, sowie die perpetual Lizenz bleiben unverändert. Einen genaue Überblick findet Ihr hier. Neu sind folgende zwei Angebote:

PGM (1-Monat Lizenz) Software mit Einschränkungen: 249 €

Software mit Einschränkungen: 249 € PPI (Pay Per Input) Software ohne Einschränkungen: Credit System

Neues PPI – Pay-Per-Input

Neben dem großen Preisanstieg bzw. Verfall des alten Promo-Angebots für Freelancer, hat sich das Unternehmen eine weitere Methode ausgedacht. Mit „PPI“ erhaltet Ihr das Tool in vollem Funktionsumfang kostenlos, müsst aber dann beim Export genügend Credits besitzen. 2000 Credits kosten aktuell ca. 20 Euro. Damit lassen sich nach offizieller Angabe 333 Bilder (24-Mpx) berechnen. Wenn man von durchschnittlich ~150 Bildern pro Scan-Objekt ausgeht, müsst Ihr also ab sofort mit diesem neuen System ca. 7-10 Euro pro Objekt einberechnen. Wer dieses „revolutionäre“ Preismodell, positiv verpackt, erklärt bekommen möchte, kann sich dazu noch das Video von CapturingReality anschauen.

Die Software Alternativen

Wer zu der Zielgruppe gehört, die sich mit den neuen Preisen nicht anfreunden kann, hat zum Glück noch einige Alternativen, darunter auch eine vielversprechende kostenlose Photogrammetrie Software, die wir uns in einer unserer letzten Ausgaben angeschaut haben. Zu den Favoriten gehören dabei:

Agisoft Metashape – Standard Version kostet einmalig 179 Euro

– Standard Version kostet einmalig 179 Euro 3DZephyr – mit kostenloser, sowie Lite Version (max 500 Bilder) für 149 €

– mit kostenloser, sowie Lite Version (max 500 Bilder) für 149 € AliceVision Meshroom – Kostenloses, Open Source Photogrammetrie Tool

Unseren Test zu AliceVision Meshroom aus unserer DP Ausgabe 2018 | 06 könnt Ihr Euch hier kostenlos durchlesen.

Weitere Informationen: Zur Capturing Reality Website