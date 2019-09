Men in Black: International | VFX Breakdowns

Visual Effects Breakdowns zu Men in Black: International: Sony Imageworks und DNEG zeigen ihre Arbeiten an dem Projekt!

Der neue Filmtitel „Men in Black: International“ wurde unter anderem von DNEG, Rodeo FX, Method Studios, Territory Studio und Sony Pictures Imageworks realisiert. Neben dem neuen VFX Breakdown von DNEG gibt es nun auch von Imageworks ein paar Einblicke in die Arbeiten. In den folgenden Clips zeigt das Team von VFX Supervisor Chris Waegner die Umsetzung des Eiffelturms, Pawny und dem Hive T Parasit:

Der Eiffelturm: Imageworks VFX

Creating Pawny: Imageworks VFX

Der Hive T Parasite: Imageworks VFX