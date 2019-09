Weiterbildung und Networking auf der 3D Design + Motion Tour

Die 3D Design + Motion Tour ist eine beispiellose globale Lernveranstaltung, die vom 2. September bis 10. Dezember 2019 in 26 Städten in Amerika und Europa Station machen wird. Die einzigartigen Events der Tour richten sich an Artists, die sich in der Oberliga der 3D-Produktion ansiedeln möchten, und bieten die Gelegenheit, von den größten Talenten der VFX- und Motion-Design-Industrie zu lernen – darunter klangvolle Namen wie Andrew Kramer von Video Copilot, Nick (Greyscalegorilla) Campbell, EJ Hassenfratz, Chris Schmidt und Thanassis “Noseman” Pozantzis. Hauptsponsoren der von Future Media Conferences in Kooperation mit der US-amerikanischen NAB Show ausgerichteten Tour sind Maxon, Adobe, Nvidia und Dell.

An jedem Stopp der 3D Design + Motion Tour haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu lernen, wie man eine beeindruckende Logo-Animation für Unternehmen erstellt. Die Organisatoren konnten das Kreativteam des renommierten Motiongraphics- und Designstudios Perception gewinnen, um speziell für diese Roadshow ein Projekt zu entwickeln, mit dem die Teilnehmer arbeiten können. Das Studio erntete für das Redesign der Marvel-Logo-Animation und für unzählige visuelle Effekte in Kino-Kassenmagneten wie Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Thor: Ragnarok und Batman v Superman: Dawn of Justice weltweit große Anerkennung. Führende Gast-Artists erklären vor Ort alle wichtigen Bestandteile des Projekts und unterrichten Motion-Design-Techniken, welche die unzähligen kreativen Möglichkeiten zeigen, die sich durch die tiefgehende und leistungsfähige Integration von Cinema 4D mit Adobes branchenführender Software-Suite Creative Suite und dem beliebten Redshift GPU-Renderer eröffnen.

„Die 3D Design + Motion Tour ist das größte Inspirationsevent seiner Art für Kreative, die daran interessiert sind, Highend-3D-Produktion in ihren Workflow aufzunehmen“, sagt Paul Babb, Head of Worldwide Marketing bei Maxon. „Ein fantastisches Team von Branchenexperten hat hart daran gearbeitet, eine einzigartige Lernerfahrung zu schaffen, die es Artists ermöglicht, überzeugende 3D-Grafiken mühelos in ihre Content Creation Pipelines zu integrieren.“

Registrierung für die 3D Design + Motion Tour

Die Teilnahmegebühr für die 3D Design + Motion Tour beträgt 95,00 US-Dollar und beinhaltet ein beeindruckendes Paket an hochkarätiger Software, mit der Artists ihre 3D-Kenntnisse vertiefen können:

30-Tage-Zugang zu Adobe CC

90-Tage-Lizenz Cinema 4D

90-Tage-Lizenz Redshift

90-Tage-Lizenz von Sketchfab

Projektdateien und Ressourcen

und natürlich die Teilnahme an Verlosungen während des Events!

Eingeschlossen ist natürlich auch die Möglichkeit, mit lokalen Artists und VIP-Moderatoren zu netzwerken, ebenso schließt die Teilnahme am Event den Zugriff auf Tutorials und Projektdateien sowie anschließende Webinare ein.

Die Anzahl der Plätze ist sehr limitiert. Hier geht es zur Registrierung. Weitere Details zur 3D Design & Motion Tour, zu Terminen, Locations und Infos zu Gastmoderatoren finden Sie hier.