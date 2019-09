Houdini: Prozedurales Verkehrssystem

3D Artist Franco Pizzani hat ungefähr 3 Jahre als 3D-Künstler an Titeln wie Call of Duty Infinite Warfare und Call of Duty: WW2 gearbeitet und sich dabei auf Modeling, Texturing und Photogrammetrie konzentriert. Derzeit ist er im Houdini FXTD-Programm der Lost Boys Studios in Vancouver (Kanada) eingeschrieben. In einem neuen Breakdown zeigt er, wie sich mit VEX ein prozedurales Verkehrssystems mit Ampeln, Stoppschildern und Fußgängern erstellen lässt. Die verwendete Renderengine ist Redshift, auch in Houdini.