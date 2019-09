John Wick: Chapter 3 | VFX Breakdown

Method Studios mit neuem VFX Breakdown: Das Studio präsentiert die Arbeit an "John Wick: Chapter 3 - Parabellum"

In „John Wick: Chapter 3 – Parabellum“ wird Wick von Kopfgeldjägern verfolgt. In Zusammenarbeit mit Regisseur Chad Stahelski half das VFX Studio Method Studios dabei, die visuellen Effekte zu realisieren. VFX-Supervisor Glenn Melenhorst arbeitete mit seinem Team dafür unter anderem vor allem an diversen Kampfszenen, mit viel CG Glas, Waffen und weiteren Props. Dazu hat das Studio nun ein neues Breakdown veröffentlicht.

Method half auch dabei, eine vollständig CG New Yorker Gasse und die Verfolgungsjagd zu erstellen, bei der Wick auf dem Pferd unter einer Brücke reitet.

