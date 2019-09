animago Still Voting 2019 – Finale

Im folgenden finden Sie die finalen 3 Stills, die per Publikumsvoting ermittelt wurden. Jetzt können Sie für Ihren Preisträger 2019 in die Kategorie „Bestes Still 2019“ voten. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel für 2 animago Tickets teil.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 20. September 2019.

Below you will find the final 3 stills, which were determined by public voting. Now you can vote for your winner 2019 in the category „Best Still 2019“. If you enter your e-mail address, you automatically enter the competition for 2 animago Tickets.

Extended Deadline for participation is Friday, September 20, 2019.