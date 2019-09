Premiere mit Auto Reframe | IBC 2019

Auf der diesjährigen IBC 2019 in Amsterdam, stellt auch Adobe wieder ihre Neuerungen vor. Dieses Mal gibt’s wieder etwas Adobe Sensei – der Adobe Technologie für Machine Learning. Mit dem neuen „Auto Reframe“ soll es künftig in Premiere Pro möglich sein, den passenden Ausschnitt von Videoinhalten automatisch für verschiedene Bildseitenverhältnisse anpassen zu lassen. Das Tool analysiert dabei das Material und passt die Frames automatisch an – ob für quadratische, vertikale oder 16: 9 Formate.

Der Algorithmus lässt sich über die Optionen „Slower, Default und Faster Motion“ noch wenig einstellen, um bessere Ergebnisse erzielen zu können. Anschließend könnt Ihr Änderungen via Keyframes manuell vornehmen… falls die KI versagen sollte. Adobe will das neue Feature in einem der kommenden Premiere Updates dieses Jahr veröffentlichen.

