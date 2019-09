Industrie Panel: Die Pipeline der Zukunft

Neues Video von der SIGGRAPH 2019: SideFX veröffentlicht die Industrie Panel Diskussion über die Gegenwart und Zukunft von CG Pipelines. Phill Mayer (the Mill), Jason Iverson (Weta Digital) und Peter Nofz (Rodeo FX) beschreiben dazu jeweils ihre bestehenden Pipelines der verschiedenen Studios. Zu den Themen gehören dabei die größten Auswirkungen der letzten 10 Jahre, Herausforderung und neue Technologien in heutigen Pipelines , sowie ein Blick in die kommenden 5 Jahre.

Alle Houdini Hive Talks

Auch dieses Jahr ist SideFX wieder mit interessanten Präsentationen und Talks unterwegs gewesen. Wer nicht auf der Siggraph sein konnte, kann sich alle Beiträge dazu inzwischen online anschauen. Neben Einblicke in einige Produktionen, gab es neben dem neuen Houdini Kontext „LOPs“ USD, Houdini Grundlagen, PDG als Pipeline Tool und mehr.

