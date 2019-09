Digic Pictures Reel 2019

Das ungarische Studio Digic Pictures hat seit der Gründung in 2002 bereits an vielen großen Titeln mitgewirkt und ist dabei besonders für ihre Game Cinematics bekannt geworden. In den vergangenen Jahren gewann das Studio dabei auch immer wieder unsere begehrte Animago Trophäe – wie zum Beispiel den Anniversary Preis 2016 mit ihrem Cinematic zu Assassin’s Creed: Revelations. Im letzten Jahr arbeitete das Team an verschiedenen Projekten, darunter Destiny 2, Leage of Legends, sowie die beliebte Netflix Serie Love Death and Robots.

Digic Pictures | Making of Destiny 2

Digic Pictures| Making of Love Death & Robotos

Weitere Informationen: Zur Studio Website