Image Engine hat in letzter Zeit an vielen großen Produktionen gearbeitet: Darunter John Wick: Chapter 3, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Spider-Man: Far From Home, Star Wars – The Manalorian und mehr. Die benötigte FX Simulation und Creature Arbeit präsentiert das VFX Studio in diesen beiden neuen Reels – viel Spaß!

Image Engine Creature Reel

